24 Ağustos 2020, Pazartesi
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10 yaşındaki erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! İşte o anlar

İstanbul Sultangazi'de taciz iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. 17 yaşındaki şüpheliyi, küçük bir erkek çocuğuna tacizde bulunduğu iddiası üzerine vatandaşlar darp etti. Vatandaşların elinden koşarak kurtulmayı başaran şüphelinin o anları kameralara böyle yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2020
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10 yaşındaki erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! İşte o anlar

ÇEKİRDEK VERME BAHANESİYLE ÇOCUKLARI KANDIRDI
Olay, önceki gün Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 haftadır sürekli sokağa gelen 17 yaşındaki genç, sokak sakinlerinin dikkatini çekti.

10 yaşındaki erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! İşte o anlar

Geçen Cuma günü yine aynı sokağa gelen genç, 10 yaşındaki bir erkek çocuğuna 'çekirdek vereceğini' söyleyerek bir apartmanın girişine çağırdı. Çocuğu taciz eden şüpheliyi gören 6 genç linç etmek istedi. Şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı.

10 yaşındaki erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! İşte o anlar

POLİS TACİZ ŞÜPHELİSİNİ PARKTA YAKALADI
İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

10 yaşındaki erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! İşte o anlar

Tacize uğradığı iddia edilen çocuk ve ailesi polis merkezine giderek, taciz şüphelisinden şikayetçi oldu.

10 yaşındaki erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! İşte o anlar

Mahalle sakinlerinin bilgisine başvuran polis, olay yerindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin 17 yaşındaki Y.K., olduğunu belirleyen ekipler, Y. K.'yı bir parkta yakaladı.

10 yaşındaki erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! İşte o anlar

"1 HAFTADIR BU SOKAĞA GELİYOR"
Olay anını anlatan mahalle sakinleri ise, 17 yaşındaki Y.K.'nın sık sık bulundukları sokağa geldiğini, olay günü de 10 yaşındaki erkek taciz ettiğini söyledi.

10 yaşındaki erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! İşte o anlar

Bir mahalle sakini ise şüphelinin çocuklara bir sosyal medya fenomenin arkadaşı olduğunu söyleyerek yanaştığını beirtirtti. Bir başka mahalle sakini ise, "Komşunun oğlu beni aradı 'Bir sapık çocuklara dadanmış' dedi. Ben balkona çıktım. Komşumuzun oğlunun şahsı dövdüğünü gördüm. Daha sonra kaçtı." diye konuştu.

10 yaşındaki erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! İşte o anlar

DARP EDİLDİĞİ VE KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Taciz şüphelisi Y.K.'nın darp edildiği ve kaçtığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

10 yaşındaki erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! İşte o anlar

Görüntülerde, mahallelinin bağırması üzerine sokakta bulunan gençlerin Y.K.'yı dövmeye başladıkları görülüyor. Bağırtı sesleri üzerine sokağın bir köşesinde sohbet eden iki kişinin de koşarak olay yerine gittiği ve diğer kişilerle birlikte taciz şüphelisini dövmeye başladıkları, kısa bir süre sonra Y.K.'nın kendisini döven kişilerin elinden bir fırsatını bularak kaçmaya çalıştığı kameraya yansıyor.

10 yaşındaki erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! İşte o anlar

Koşarak kaçan Y.K.'nın önünü kesen bir kişinin ayağına çelme taktığı ve Y.K.'nın düştüğü görülüyor. Yerden kalkarak, mahallelinin elinden kurtulmayı başaran Y.K., koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.

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