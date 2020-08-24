10 yaşındaki erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! İşte o anlar

Bir mahalle sakini ise şüphelinin çocuklara bir sosyal medya fenomenin arkadaşı olduğunu söyleyerek yanaştığını beirtirtti. Bir başka mahalle sakini ise, "Komşunun oğlu beni aradı 'Bir sapık çocuklara dadanmış' dedi. Ben balkona çıktım. Komşumuzun oğlunun şahsı dövdüğünü gördüm. Daha sonra kaçtı." diye konuştu.