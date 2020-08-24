24 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Caminin çatısından düşen işçi ağır yaralandı

Caminin çatısından düşen işçi ağır yaralandı

’da onardığı caminin çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2020
ABONE OL
Caminin çatısından düşen işçi ağır yaralandı

Olay, İznik'e bağlı Şerefiye Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, caminin çatısını onaran Cahit Barbaros (26), dengesini kaybederek yere çakıldı. Yaklaşık 17 metreden düşen genç adam ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cahit Barbaros, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Barbaros'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA