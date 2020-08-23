23 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika | İzmir Menderes'te korkutan yangın! Kontrol altına alındı

Son dakika haberi...'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan , ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2020 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020
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Son dakika | İzmir Menderes'te korkutan yangın! Kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Menderes ilçesi Efemçukuru mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 12 arazöz ve 4 dozerle yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Geçen sene Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar'a sıçrayan yangın bölgesine yakın olan alanda soğutma çalışması devam ediyor.

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