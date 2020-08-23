23 Ağustos 2020, Pazar
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İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi! Ekipler tek tek inceledi

Artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle, güvenlik güçleri 'un her noktası denetim gerçekleştiriyor. Basına yansıyan 'ndaki skandal yat partileri görüntüleri, kamuoyundan büyük tepki çekmişti. Bu bölgede denetimlerini sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve ekipleri, gece saatlerinde Boğaz'da koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 23.08.2020
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İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi! Ekipler tek tek inceledi

Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler gece saatlerinde İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi yaptı.

İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi! Ekipler tek tek inceledi

Deniz araçlarında koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kurallar konusunda ekipler inceleme yaparken vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi! Ekipler tek tek inceledi

Teknelerde yapılan denetimler sırasında polis helikopteri de havadan destek verdi. Haliç'te karada bağlı teknelerde bulunan kişileri ise Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin tek tek kontrol ettiği görüldü.

İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi! Ekipler tek tek inceledi

İKİZ KIZ ÇOCUĞU İLE POLİSLERİN KONUŞMALARI GÜLÜMSETTİ
Düğün yapılan bir tekneye çıkan Toplum Destekli Polis ekipleri Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında teknede bulunan yolcuları bilgilendirdi.

İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi! Ekipler tek tek inceledi

Bu sırada teknede bulunan ikiz kız çocuğu polis ekiplerine Koronavirüse karşı nasıl önlem aldıklarını anlatırken renkli görüntüler yaşandı.

İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi! Ekipler tek tek inceledi

Ellerini nasıl yıkadıklarını gösteren ikiz kız çocuklarına polis ekipleri de teşekkür etti. Ayrıca teknede bulunan başka bir kız çocuğu da polis ekiplerinin ellerine tek tek kolonya döktü.

İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi! Ekipler tek tek inceledi

Denetimlerden memnun olduğunu belirten bir vatandaş, Devamlı olmasını isterim. Daha kötü şeylerin olmaması için denetimlerin artmasını istiyoruz. Biz çok memnunuz. ifadelerini kullandı. Ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

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