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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hastalıkla savaştılar. Ve görevlerine döndüler

Sağlık Bakanı , yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen sağlık çalışanı Ufuk ve çiftine ilişkin, "Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar. Ve görevlerine döndüler. Aynı şeyi yapan, yapabilecek sayısız sağlık çalışanınız var." ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hastalıkla savaştılar. Ve görevlerine döndüler

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kovid-19'u yenen sağlık çalışanı Ufuk ve Tülay Saka çiftine ilişkin paylaşımda bulundu.

Röntgen teknisyeni Ufuk Saka'nın, ateşi çıktığında gece nöbetinde olduğunu belirten Koca, "Kovid-19 olduğu anlaşıldı. Eşi, hemşire arkadaşımız Tülay'ın testi de pozitif çıktı. Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar. Ve görevlerine döndüler. Aynı şeyi yapan, yapabilecek sayısız sağlık çalışanınız var." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, hesabından Saka çiftinin fotoğraflarını da paylaştı.

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