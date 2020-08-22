Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı! ‘Sürpriz yapacağım’ diye götürüp…

'KIZIM EĞİLDİĞİNDE ARKADAN BOĞAZINA BIÇAĞI VURMUŞ'

Kızının düğününden 1 hafta önce ağabeyinin teklifiyle eşiyle barıştığını ifade eden baba Durmuş Kara ise gözyaşları içinde, olayın nasıl meydana geldiğini anlattı.

"Düğün yaptık. Hep beraber eğlendik. Salı günü, gelip, 'Hadi aşağıya, eski evine gidelim, sana sürprizim var' diyor. Torunum babasının tavırlarını beğenmeyip, ablasına 'babamın durumu iyi değil' diyor. Ancak kızımı almış, eski evine götürmüş. Evde çeşmeleri açıyor. Kapıyı kilitliyor. Evin iki odası var. Bir odanın penceresi yok. Ne kadar bağırsan duyulmaz. Oraya sokuyor. Bütün çamaşırlar yerde seriliymiş. Tahminime göre 'çamaşırları al' diyor, kızım toplamak için yere eğildiğinde de arkadan bıçağı boğazına vuruyor. Hatta kızım bıçağı tutmaya çalışınca ellerini kesmiş. 7 çocuğu yetim kaldı. Yedi çocuğu öldürdü. Bundan sonra babaları dayısı, anneleri teyzesi. Ben bu adamın idam edilmesini istiyorum."

Acılı aile, Dudu Çağın ve Metin Çağın'ın nişan fotoğrafları ile yeğenlerinin sünnet düğününde çekilen fotoğrafları da göstererek, adalet istediklerini söyledi.