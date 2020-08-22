1.5 yaşındaki Duru'nun tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı! Umutlu bekleyiş…

Duru Eryiğit'e henüz 7 aylıkken 4. Evre Yüksek Risk Nöroblastom tanısı konuldu. Tedaviye başlanılan Duru bebeğin yapılan ameliyatla karın bölgesinden 15 santimetrelik 1 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

O ameliyat ardından Çapa Tıp Fakültesi'nde başlayan tedavi süreci sonrası 1.5 yaşına gelen Duru bebeğin o günden bu yana minik bedenine 8 kür ağırlaştırılmış kemoterapi ve 21 kür radyoterapi tedavisi uygulandı.

O TEDAVİYE İHTİYACI VAR

Tedaviler ardından yapılan tetkik ve tahliller sonucunda Duru Eryiğit'in vücudunda kalıntılar olduğu belirlendi. Bu süreç ardından Duru'nun sağlığına kavuşabilmesi için AntiGD2 Tedavisi (Qarziba-Dinutuximab) görmesi gerekiyor…

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan ve yüksek maliyeti olan bu ilacın karşılanması için Bahar ve Orhan Eryiğit çifti İstanbul Valiliği'ne başvurarak onaylı bir destek kampanyası başlattı.

Minik Duru'ya yardım için sosyal medya hesapları üzerinden destek çağrısı başlatıldı. Binlerce kişinin ve çok sayıda ünlü ismin de destek olduğu görülen bu kampanya ile Duru'nun ihtiyacı olan 4 milyonu toplanması umut ediliyor.

BABA ORHAN ERYİĞİT ANLATTI

Konuyla ilgili konuşan baba Orhan Eryiğit, "7 aylıkken 4. Evre Yüksek Risk Nöroblastom tanısı konuldu. Akabinde ameliyat edilerek karın bölgesinden 15 cm 1 kilogramlık kitle çıkarıldı. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başlayan tedavi sonucunda bugüne kadar 8 kür ağırlaştırılmış kemoterapi ve 21 kür radyoterapi aldı. Tedaviler sonrasında yapılan tahlil ve görüntülemelerde vücudunda kalıntılar olduğu tespit edildi.

Türkiye'de 2020 yılı itibariyle yüksek risk Nöroblastom grubu için uygulamaya konulan tedavi protokolüne göre AntiGD2 Tedavisi (Qarziba-Dniutuximob) verilmesinin gerektiği söylendi. İlacın SGK tarafından karşılanmaması ve maliyetinin çok yüksek olması sebebiyle şu an ilaç temin etme çabası içerisindeyiz. Maddi imkanlarımız olmadığı için halkımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Sema ALİM DALGIÇ