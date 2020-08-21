83 milyonun gözü Dolmabahçe'de! Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Zonguldak'ta heyecan yarattı

'ÜLKEMİZ GÜÇLENECEK'



Orhan Oruç ise, "Öyle bir şey varsa büyük bir şey. Torunlarımızın hayatı değişecek. Ülkem değişecek, güçlenecek, bundan güzel bir şey mi var? Hayırlısı Allahtan" diye konuştu.



Reyhan Çiçek de Başkan Erdoğan'ın açıklamasının vatan ve millet için hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Açıklamayı merakla beklediklerini ifade eden Reyhan Çiçek, "Türkiye ekonomisi için ve özellikle Zonguldak için çok iyi olur. Ben 45 yıldır burada yaşıyorum ve Zonguldak hiç değişmedi maalesef. İnşallah güzel olur diye temenni ediyorum. Cumhurbaşkanının açıklamasını merakla bekliyorum. İnşallah vatan ve millet için hayırlı olmasını diliyorum. Aile çevrem heyecanla bekliyor. Açıklamayı izleyeceğim ve takip edeceğim."