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Son dakika: Gaziosmanpaşa'da duvar çöktü! Çok sayıda itfaiye ve ambulans olay yerine sevk edildi

Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan bir kişi, tedavi için başka hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
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Son dakika: Gaziosmanpaşa'da duvar çöktü! Çok sayıda itfaiye ve ambulans olay yerine sevk edildi

Olay Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servisin tavanı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu tavanın üstündeki su deposu da düştü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu enkaz altından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince tedavi için başka hastaneye kaldırıldı.

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