Karadeniz'deki kamp alanları tespit çalışmasında yeni gelişme

Türkiye'de yeni yerleri tespit etme gayretinde olduklarını anlatan Özdağ, "Deniz, kum ve güneşten uzaklaşarak doğada, yaylalarda ve tarihi değerlerin içerisinde olalım diyoruz. Geldiğimiz Kireçlik sahilinde deniz, sahil, şelale, yeşillik, dağ her şey mevcut. Kalkınma Ajansı bu incelemelerin ardından bir rapor çıkaracak ve biz de bu raporun takipçisi olacağız." diye konuştu.