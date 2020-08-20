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Şeftalinin üzerindeki 'ALLAH' yazısını görünce bakın ne yaptı | Bursa'da şaşırtan olay

'da çiftçilik yapan dalındam koparttığı şeftalide 'ALLAH' yazısını görünce bakın ne yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Şeftalinin üzerindeki 'ALLAH' yazısını görünce bakın ne yaptı | Bursa'da şaşırtan olay

İznik'te çiftçilik yapan , satış için dalından topladığı şeftalinin üzerinde "Allah" yazısını görünce satmaya kıyamadı.

Bir çiftçi dalından topladığı şeftalilerin arasında üzerinde 'Allah' yazılı meyveyi görünce şaşkına döndü.

Sandığa koymayan çifti, nadir görülen şeftaliyi sakladı.

Çiftçi İsmail Hakkı Akın, "Bu şeftalinin üzerinde Allah lafzı var. Dünya üzerinde değişik meyve ve sebzelerde görülmüştü. Bu bizi çok mutlu etti. Çok sevindik" dedi.

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