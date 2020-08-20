Kadıköy'de maske denetiminde polislerle arasında arbede yaşanmıştı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

POLİS MEMURLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Polislerin kendisini polis merkezine götürmek istediğini aktaran Rana B. merkeze gitmek istemediğini, arkasını dönerek yürüdüğünü belirtti. Polisin peşinden gelerek kolunu tuttuğunu ve kolunu ters kelepçe yaparak çelme taktığını kaydeden Rana B. yere düştüğünü dile getirdi. Rana B. polis memurunun o kadar insana rağmen kendisini yerde sürüklemeye devam ettiğini öne sürdü.

Polis memurlarından da şikayetçi olan Rana B. ve Zeynep K. savcının talimatıyla emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.