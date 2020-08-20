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Kilis'te vahşet! Kayınvalidesini altınları için öldürüp üzerine beton döken damat Muhmat El Ali tutuklandı

'te, kayıp olarak aranan uyruklu 'ı (68), altınlarını çalmak için öldürüp, 5 katlı binanın zemin katına üzerine beton dökerek gömen damadı tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Kilis'te vahşet! Kayınvalidesini altınları için öldürüp üzerine beton döken damat Muhmat El Ali tutuklandı

İç savaştan kaçıp, 'ye gelen , bir süre önce kayboldu. Yakınları tüm aramalara rağmen Altue El Hassan'a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

DERİN TAKİP!

Polis ekipleri de yaptığı çalışma sonrası, El Hassan'ın öldürülme ihtimalini göz önünde tutarak yakın çevresini mercek altına aldı.

Yapılan araştırma sırasında polis kayıp kadının damadı 'nin davranışlarından şüphelenerek gözaltına aldı.

İTİRAF GELDİ

Muhmat El Ali, sorgulamasında kayınvalidesini altınlarını çalmak için öldürdüğünü itiraf etti.

Kayınvalidesini boğarak öldürdüğünü ardından evlerinin bodrumundaki kuyuya atarak üzerine beton döktüğünü söyleyen damat El Ali'nin gösterdiği yerde yapılan aramada kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı.

SAKLADIĞI ALTIN VE PARALAR BULUNDU

Muhmat El Ali, kayınvalidesini boğduktan sonra kolundaki bileziklerini ve evindeki bir miktar parayı aldığını söyledi.

Şüphelinin adresinde yapılar aramada da sakladığı altın ve paralara ulaşıldı. Zanlı, çaldığı altınların bir kısmını da sattığını itiraf etti.

Paraya ihtiyacı olduğu için bu yola başvurduğunu ve pişman olduğunu söyleyen Muhmat El Ali, sorgulamasının ardından çelik yelek giydirilerek güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Muhmat El Ali, savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

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