SAKLADIĞI ALTIN VE PARALAR BULUNDU



Muhmat El Ali, kayınvalidesini boğduktan sonra kolundaki bileziklerini ve evindeki bir miktar parayı aldığını söyledi.

Şüphelinin adresinde yapılar aramada da sakladığı altın ve paralara ulaşıldı. Zanlı, çaldığı altınların bir kısmını da sattığını itiraf etti.

Paraya ihtiyacı olduğu için bu yola başvurduğunu ve pişman olduğunu söyleyen Muhmat El Ali, sorgulamasının ardından çelik yelek giydirilerek güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Muhmat El Ali, savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.



