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Devletten aldığı destekle kendi işinin patronu oldu | Başarı hikayesini A Haber'e anlattı

'da yaşayan Fethiye Hanım devletin ekonomiye ve istihdama yönelik yaptığı kredi destek projesinden faydalandı. Ev hanımı olarak hayatını sürdürürken kardeşinin teşvikiyle bu işe başladığını ve devletten aldıkları destek ile çiftliklerini kurduğunu anlatan Fethiye Hanım, 40 hayvanla başladıkları bu yolculukta 3 yılın sonunda 100 büyükbaş hayvana kadar işletmelerini büyüttüğünü ve günlük 1 ton süt ürettiklerini söyledi. İşte o başarı hikayesinin detayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Devletten aldığı destekle kendi işinin patronu oldu | Başarı hikayesini A Haber'e anlattı

Devletin ekonomi ve istihdama yönelik destekleri sürüyor.

'da yaşana , devletten aldığı kredi desteğiyle kendi işinin patronu oldu.

Fethiye Hanım, işini aldığı destekle büyüttüğünü günlük 1 ton süt ürettiklerini 5 kişilik bir aileye de istihdam imkanı sağladıklarını söyledi.

Kadınlara da çağrı yapan Fethiye Hanım, "Korkmasınlar çalışma hayatına katılsınlar bu iş zor bir iş değil, kadınlar da bu işi başarıyla yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Devletten kredi çeken Fethiye Hanım kendi işinin patronu oldu | Başarı hikayesini A Haber'e anlattı DEVLETTEN ALDIĞI DESTEKLE KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU | BAŞARI HİKAYESİNİ A HABER'E ANLATTI

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