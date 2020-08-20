İstanbul'da hareketli dakikalar! Linç edilen tacizciyi polis kurtardı

Aynı gün K.T.'yi birkaç defa arayarak sohbet eden Zaman, kendisiyle arkadaş olmak istediğini söyledi. Daha sonra akşam saatlerinde bir araya gelen K.T. ve Fahre Zaman sohbet etti. Kısa bir süre sonra Zaman, K.T.'ye bir şey göstereceğini söyleyerek bir apartmanın girişinde elle taciz etmeye başladı. Bunun üzerine 17 yaşındaki K.T., koşarak buradan uzaklaştı. K.T., yaşadıklarını yakın arkadaşlarına anlattı.