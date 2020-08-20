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Sosyal medyadan tanıştığı kişiyle evde buluştu! Sonrası korkunç

'in Bornova ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. , sosyal medyadan tanıştığı bir kişiyle kendi evinde buluştu. Alkol aldıkları belirlenen Ceyda Yüksel ve zanlı arasında kısa bir süre sonra tartışma başladı. Evde kırılan cam sesleri duyan komşular, hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, korkunç manzara ile karşılaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.08.2020
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Sosyal medyadan tanıştığı kişiyle evde buluştu! Sonrası korkunç

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle evinde ölü bulundu.

Sosyal medyadan tanıştığı kişiyle evde buluştu! Sonrası korkunç

İddiaya göre, Ceyda Yüksel, sosyal medyadan tanıştığı Serkan D. ile alkol aldı. Kadın daha sonra, Serkan D'nin Barbaros Mahallesi 5218 sokaktaki evine geldi.

Sosyal medyadan tanıştığı kişiyle evde buluştu! Sonrası korkunç

Burada bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikilinin bulunduğu evden cam kırılma seslerinin gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sosyal medyadan tanıştığı kişiyle evde buluştu! Sonrası korkunç

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüksel'in vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan cam kesilerinden dolayı hayatını kaybettiğini ve kolunun kopma noktasına geldiğini belirledi.

Sosyal medyadan tanıştığı kişiyle evde buluştu! Sonrası korkunç

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Serkan D'yi gözaltına aldı.

Sosyal medyadan tanıştığı kişiyle evde buluştu! Sonrası korkunç

Yüksel'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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