Osmaniye'de koronavirüs önlemleri! Mahalle karantinaya alındı
Osmaniye'de bir mahalle koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler gereği güvenlik güçleri tarafından karantinaya alındı.
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dervişli köyü Aydınlar Mahallesi'nde, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaların, filyasyon çalışmasında temas öyküsünün olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Kovid-19 salgının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince, ikinci bir emre kadar mahalleye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.