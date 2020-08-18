18 Ağustos 2020, Salı
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Osmaniye'de koronavirüs önlemleri! Mahalle karantinaya alındı

'de bir mahalle koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler gereği güvenlik güçleri tarafından karantinaya alındı.

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Giriş Tarihi: 18.08.2020
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Osmaniye'de koronavirüs önlemleri! Mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dervişli köyü Aydınlar Mahallesi'nde, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaların, filyasyon çalışmasında temas öyküsünün olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Kovid-19 salgının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince, ikinci bir emre kadar mahalleye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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