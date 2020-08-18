Annesini korumak için babasını öldürdü! Mahkeme 16 yaşındaki genç hakkında kararını verdi

"DİLİMİ ÇIKARTIP KESMEYE ÇALIŞTI"

Maktulün eşi Saniye D. ise, "Eşimin bana uyguladığı şiddet giderek arttı. Bir defasında kolumu kırdı, beni çocuklarımla tehdit ettiği için onun kırdığını söyleyemedim. Devamlı çocukları da beni de dövüyordu. Olay günü de önce darp etti ardından bıçağı elindeyken dilimi ağzımın içinden çıkarmaya çalışarak 'senin dilini keseceğim' dedi. Bıçağı ağzıma yaklaştırdı, ben de kendimi korumak için elimle ağzımı kapattım, elimi kesti. Ben olay anını görmedim kendimden geçmiştim. Eşim 9 yıl önce ben hamileyken yine beni darp etmişti ve bebeğim düşmüştü" şeklinde konuştu.



İbrahim D.'nin avukatı Burak Temizer ise olayda meşru müdafaanın gerçekleştiğini söyleyerek, "Müvekkilim maktulü 2 kez bıçaklayıp bırakmıştır. Fırsatı olduğu halde eylemine devam etmemiştir. Kendisi maktulden cüsse olarak küçüktür ancak bıçak ile böyle bir saldırıyı durdurabilecek durumdadır. Dolayısıyla meşru savunma biçimi ölçülüdür. Müvekkilimin temiz geçmişi ve meşru müdafaa göz önünde bulundurularak önce tahliyesine, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının karar verilmesini talep ederim" dedi.



İLK CELSEDE TAHLİYE KARARI

Avukatın savunmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mevcut delil durumunu, tanık beyanlarını ve tutuklulukta geçirilen süreyi değerlendiren mahkeme İbrahim D.'nin tahliyesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 Ekim 2019'da İstanbul Sultangazi'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede maktul Yusuf D.'nin suça sürüklenen çocuk (SSÇ) İbrahim D.'nin babası olduğu aktarılmıştı. Olay günü maktul Yusuf D.'nin eşine şiddet uyguladığı ve bıçakla saldırdığı açıklanan iddianamede, o esnada SSÇ'nin içeri girdiği ve maktule 2 kez bıçak sapladığı aktarılmıştı. İfadesi alınan İbrahim D., babasının annesine "Seni öldürürüm, bütün çocuklarını öldürürüm" dediğini ve annesini kurtarmak için babasını bıçakladığını söylediği belirtilmişti. Maktulün eşi ve SSÇ'nin annesi Saniye D. ise eşinin kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını beyan etmişti. İddianamede babasını bıçaklayarak ölümüne neden olan SSÇ İbrahim D.'nin vücut ölçüleri göz önünde bulundurulduğunda, bedensel gücüyle annesini darp eden babasına engel olmasının zor olduğu ifade edilmişti. Cumhuriyet savcısı zanlının yaşının küçük olmasını göz önünde bulundurarak 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.