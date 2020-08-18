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Güngören'de dehşet anları kamerada! Minibüste can pazarı yaşandı

'de kaza yaparak yan yatan minibüste bulunan 9 kişiden 6'sı kendi imkanlarıyla çıkarken minibüste sıkışan 3 kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.08.2020
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Güngören'de dehşet anları kamerada! Minibüste can pazarı yaşandı

Kaza, pazar akşam saatlerinde Güneştepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Şerefli Sokak kesişiminde meydana geldi.

Güngören'de dehşet anları kamerada! Minibüste can pazarı yaşandı

İddiaya göre 34 BV 2364 plakalı minibüs Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nden Şerefli Sokak'a döndüğü sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Güngören'de dehşet anları kamerada! Minibüste can pazarı yaşandı

Yan yatan minibüs, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Vatandaşların yardıma koştuğu kazada, minibüste bulunan 6 kişi kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıktı.

Güngören'de dehşet anları kamerada! Minibüste can pazarı yaşandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 3 kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

Güngören'de dehşet anları kamerada! Minibüste can pazarı yaşandı

Kazada hafif yaralı 1 kişi olay yerindeki ambulansta tedavi edilirken 8 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Güngören'de dehşet anları kamerada! Minibüste can pazarı yaşandı

Kazanın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntülerde 6 kişinin minibüsten kendi imkanlarıyla çıktığı görüldü.

Güngören'de dehşet anları kamerada! Minibüste can pazarı yaşandı

Olay yerine çağrılan çekici ile yan yatan minibüs kaldırılarak sokak trafiğe yeniden açıldı.

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