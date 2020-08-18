Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza

Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 101 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çabaları kapsamında kentte 2 bin 11 iş yeri denetlenerek 20 bin 882 kişi kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde maske takmayan 55, sosyal mesafe kuralına uymayan 1, karantina ihlali yapan 45 kişiye idari para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı.