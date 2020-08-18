18 Ağustos 2020, Salı
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Son dakika: MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 /'li terörist, komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.08.2020 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
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Son dakika: MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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