17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Şırnak'ta 7 kişi PKK'dan tutuklandı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinin 7'si tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2020
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Şırnak'ta 7 kişi PKK'dan tutuklandı

Şırnak'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14- 15 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün YPS ve gençlik yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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