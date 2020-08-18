Meslektaşı tarafından saldırıya uğradı! Profesörlerin kavga anı kamerada

'HEKİMLİK MESLEĞİ AYAKLAR ALTINA ALINDI'

Kendisini darbeden meslektaşıyla aynı yerde çalışmaya devam etmek zorunda olduğunu ifade eden Prof. Dr. İbrahim Gökşin, "Yaşananlar nedeniyle psikolojik travma yaşıyorum. Hekimlik mesleği ayaklar altına alındı. Olay hukuki açıdan sürüyor ancak idari süreç bizi üzdü. Disiplin soruşturması yapıldı. Adli raporlar çıkmadan, kamera kayıtları incelenmeden kişiye kınama cezası verildi. Rektör Hüseyin Bağ, kınama cezası verdi. YÖK kanunlarında bunun cezası açıktır. Meslektaşına fiili saldırı da bulunmanın cezası kamu görevinden çıkartmadır. Bana saldıran kişi rektör ve soruşturmacı tarafından korunmuştur. Bu saldırının karşılığı bu olmamalıdır. Başıma 13 dikiş atıldı, ağzıma 4 dikiş atıldı ama hala aynı ortamda çalışıyoruz. Aynı ameliyathaneyi kullanıyoruz, birbirimizi görmeden çalışmamız mümkün değil. Fiziksel yaramız geçti ancak bu kişinin başkaları tarafından kollanması özelikle rektör tarafından korunması kabul edilemez. Olayla ilgili dava sürüyor. Yargıya güveniyoruz" dedi.