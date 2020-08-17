Acıları ilk gün gibi taze... Emine Bulut ölümünün 1'inci yılında mezarında anıldı

Yutkunarak yaşadığı acıyı anlatmaya çalışan baba Ahmet Bulut, aradan bir yıl geçse de acılarının taze olduğunu söyledi.

"Evlat acısını bilen bilir." diyen baba Bulut, hayatının geri kalan kısmındaki tek düşüncesinin kızının hatırası torunu olduğunu ifade etti.

Anne Fadime Bulut da öldürülen kızlarının acısının hiçbir zaman dinmeyeceğini ve hatırasıyla yaşamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kızlarını öldüren kişiyle ilgili herkesin ne kadar ceza aldığını sordurduğunu anlatan anne Bulut, "Bizim yaramız hiçbir zaman kapanmayacak. Bir anne olarak kızımı öldüren kişinin (ağırlaştırılmış) müebbet ceza almasını isterim." diye konuştu.