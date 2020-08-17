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Son dakika: Bursa'da orman yangını | A Haber olay yerinde

Son dakika haberleri... ’nın merkez Nilüfer ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere karadan ve havadan müdahale edildi. A Haber muhabiri olay yerinden canlı yayında son durumu aktardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2020 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
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Son dakika: Bursa'da orman yangını | A Haber olay yerinde

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Demirci Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle çıktı.

Son dakika... Bursa'da orman yangını A Haber olay yerinde... BURSA'DA ORMAN YANGINI A HABER OLAY YERİNDE...

Hava sıcaklığı ve rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının ihbar edilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim alanına yakın olması nedeniyle helikopterle de havadan müdahaleye başlandı.

Alevlere söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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