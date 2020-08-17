Koronavirüsten annesini kaybetti: Çaresizlik çok kötü bir şey

'ARKASINDAN BAKAKALDIM'

İnsanların 'bana bir şey olmaz' diye düşündüğünü ve bunun da yanlış olduğunu belirten İsmail Çimen, "İnsanlar bana bir şey olmaz diyor. Olmasın da. Allah herkesi korusun. Ama ya annenize, babanıza olursa. Küçük evladınıza da bulaşabilir. Yakınınız ambulansa bindiğinde arkasından izleyip kalmak o kadar çaresiz bir durum ki. Bir şey yapamıyorsun. Elinizden bir şey gelmiyor. Ona tutunamıyorsun. Ben de seninle geleyim diyemiyorsun. Ambulansla hastaneye götürülüyor, arkasından bakıyorsunuz. O an tek hissettiğim şey, çaresizlikti" dedi.