Yatak tartışması cinayetle noktalandı! Kan donduran olay...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 20 yaşındaki şüpheli Abdullah Hasan ve 31 yaşındaki maktul Nabeel Muhammed Asif'in Sultangazi'de birçok Pakistan uyruklu vatandaş ile birlikte ikamet ettikleri kaydedildi.

GÖĞÜSÜNDEN BIÇAKLADI

Şüpheli ve maktulün aynı odada kaldıkları, olay günü şüpheli ve maktulün yatak yüzünden tartışmaya başladıkları, Abdullah Hasan'ın mutfaktan aldığı bıçak ile arkadaşı Nabeel'i göğsünden bıçaklayarak yaraladığı anlatıldı. Nabeel Muhammed Asif'in Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldüğü kaydedildi.

İddianamede, olay yerinde bulunan ve tanık sıfatıyla ifadesi alınan Shan A., olay günü maktul ile şüphelinin yatak meselesi nedeniyle tartıştıklarını, tartışma sırasında şüphelinin elindeki bıçakla maktulü göğsünden yaraladığını, bu sırada bulundukları yere diğer tanık Omar M.'nin de geldiğini, şüphelinin eşyalarını alarak ikametten kaçtığını beyan ettiği belirtildi. Omar M.'nin alınan ifadesinde Shan A.'nın beyanlarını desteklediği ve benzer beyanlarda bulunduğu anlatıldı.

Şüpheli ise savunmasında, maktulün kendisine yönelik haksız eylemleri karşısında gerçekleştirdiğini beyan ederek ikrar içeren savunmada bulunduğu belirtildi.

"BİRDEN FAZLA DARBE SAYISI"

Savcılıkça, "Otopsi raporu ile raporda belirtilen darbe sayısının birden fazla olması ve birinin maktulün ölümüne sebebiyet vermesi hususları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin kasten öldürme suçunu işlediğine yönelik yeterli şüphe oluşmuştur" denildi.

Tutuklanan şüpheli Abdullah Hasan'ın 'Kasten öldürme' suçundan cezası talep edildi. Dava, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Sema ALİM DALGIÇ / Sabah