Skandal görüntüler! Koronavirüsü umursamadan eğlendiler...
İstanbul Bebek'te bir eğlence mekanında çekilen görünt��ler 'bu kadarına da pes' dedirtti. Koronavirüs tehlikesinin devam ettiği, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması gerektiği şu günlerde bazı vatandaşların vurdumduymaz tavırları şaşkına çeviriyor.
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Beşiktaş Bebek'te faaliyet gösteren ünlü bir eğlence mekânında onlarca kişi, koronavirüs salgınına aldırış etmeden sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan müzik eşliğinde eğlendi.
Son aylarda koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen Beşiktaş Bebek'te ünlü bir eğlence mekânında onlarca kişi virüse aldırmadan eğlendi.
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görülen vatandaşların, müzik eşliğinde eğlendikleri anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Masaların birbirine çok yakın durduğu görülen eğlence mekânında ne çalışanlar ne de eğlenenler koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere uydu.
Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.