16 Ağustos 2020, Pazar
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Skandal görüntüler! Koronavirüsü umursamadan eğlendiler...

Bebek'te bir eğlence mekanında çekilen görünt��ler 'bu kadarına da pes' dedirtti. Koronavirüs tehlikesinin devam ettiği, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması gerektiği şu günlerde bazı vatandaşların vurdumduymaz tavırları şaşkına çeviriyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2020
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Skandal görüntüler! Koronavirüsü umursamadan eğlendiler...

Beşiktaş Bebek'te faaliyet gösteren ünlü bir eğlence mekânında onlarca kişi, koronavirüs salgınına aldırış etmeden sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan müzik eşliğinde eğlendi.

Skandal görüntüler! Koronavirüsü umursamadan eğlendiler...

Son aylarda koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen Beşiktaş Bebek'te ünlü bir eğlence mekânında onlarca kişi virüse aldırmadan eğlendi.

Skandal görüntüler! Koronavirüsü umursamadan eğlendiler...

Sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görülen vatandaşların, müzik eşliğinde eğlendikleri anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Skandal görüntüler! Koronavirüsü umursamadan eğlendiler...

Masaların birbirine çok yakın durduğu görülen eğlence mekânında ne çalışanlar ne de eğlenenler koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere uydu.

Skandal görüntüler! Koronavirüsü umursamadan eğlendiler...

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

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