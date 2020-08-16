Bursa'da korkunç olay! İşe giderken fark etti...

Olay, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Gürpınar Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan bir kişi, sokakta bulunan Limon Parkı ve Koşu Yolu'nda bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.