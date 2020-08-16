Bursa'da korkunç olay! İşe giderken fark etti...
Son dakika haberine göre; Bursa'nın Nilüfer ilçesinde evinden yürüyüş yapmak için çıkan 30 yaşındaki Ulaş Çelik isimli genç, gittiği parkta ölü bulundu. Çelik'in cansız bedenini işe gitmek için oradan geçen vatandaş fark etti.
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Olay, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Gürpınar Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan bir kişi, sokakta bulunan Limon Parkı ve Koşu Yolu'nda bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Polis, yaptığı incelemede ölen kişinin Ulaş Çelik olduğunu belirledi. Evden yürüyüş yapmak için çıktığı öğrenilen Çelik'in yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Darp ve kesici alet izine rastlanmayan Çelik'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.