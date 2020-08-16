16 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da korkunç olay! İşe giderken fark etti...

Bursa'da korkunç olay! İşe giderken fark etti...

Son dakika haberine göre; 'nın Nilüfer ilçesinde evinden yürüyüş yapmak için çıkan 30 yaşındaki Ulaş Çelik isimli genç, gittiği parkta ölü bulundu. Çelik'in cansız bedenini işe gitmek için oradan geçen vatandaş fark etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2020
ABONE OL
Bursa'da korkunç olay! İşe giderken fark etti...

Olay, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Gürpınar Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan bir kişi, sokakta bulunan Limon Parkı ve Koşu Yolu'nda bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Bursa'da korkunç olay! İşe giderken fark etti...

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Bursa'da korkunç olay! İşe giderken fark etti...

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis, yaptığı incelemede ölen kişinin Ulaş Çelik olduğunu belirledi. Evden yürüyüş yapmak için çıktığı öğrenilen Çelik'in yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Bursa'da korkunç olay! İşe giderken fark etti...

Darp ve kesici alet izine rastlanmayan Çelik'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA