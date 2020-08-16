Denizli'de iki gelin adayının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olması, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

İki gelin adayının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını ifade eden Öztürk, açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün üzülerek 2 gelin adayına bir hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik. Çünkü geçen hafta bir başkasının düğününde eğlenirken tedbirsizlik onlara koronavirus bulaşmasına neden olmuş, tedaviye ve izolasyona aldık. Süreç kendi düğünlerine yetişmiyor. En mutlu gününüzün, acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım."