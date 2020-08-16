Ordu'da aile katliamı! Bir yol için katliam yaptı: 2 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun İkizce ilçesinin Yukarı Karlıtepe Mahallesi'nde evden fındık toplamaya giden Aziz T.'nin (55) önünü ağabeyi Ramis T. (66) kesti. İddiaya göre Ramis T., "Ben size buradan geçmeyeceksiniz demedim mi?" diyerek silahını çıkararak ateşledi. Babasına silah doğrultan amcasına "Yapma" diyen ve babasının önüne geçen Hüseyin T. (33) kurşunların hedefi oldu. Olayla silahtan çıkan kurşunlar Muhammet T., Hüseyin'in annesi Saadet T.'ye de isabet etti.

