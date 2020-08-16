Bodrum'da yine su borusu patladı! 36 saat su verilemeyecek

Döner ustası Onur Kaval (35) da isale hattında yaşanan patlaklar nedeniyle özellikle temmuz - ağustos gibi yaz aylarında yaşanan bu su kesintilerinden bıktıklarını belirtip, "Bu Bodrum'a yakışmayan bir durum. Yetkililerden bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.