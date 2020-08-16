İki aydır aranıyordu! Bolu'da ağaca asılı halde bulundu

Cesedin üzerinde, yaklaşık 2 aydır kayıp olan ve ailesinin her yerde aradığı Kenan Toprak'a ait kimlik bulundu. Toprak'ın cansız bedeni, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından ağacın dalları kesilerek indirildi.