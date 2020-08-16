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İki aydır aranıyordu! Bolu'da ağaca asılı halde bulundu

Son dakika haberleri... 'da, yaklaşık 2 aydır kayıp olan Kenan (39), ağaca as��lı halde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Toprak'ın kendisini montuyla ağaca asarak yaşamına son verdiği saptandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2020 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020
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İki aydır aranıyordu! Bolu'da ağaca asılı halde bulundu

Akşam saatlerinde Sarıcalar Mahallesi'nin yakınlarında tarlada çalışan bir kişi, ağaçta asılı bir ceset görerek durumu polise haber verdi.

İki aydır aranıyordu! Bolu'da ağaca asılı halde bulundu

İhbar üzerine olay yerine Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, tanınmayacak hale gelen ve iskelete dönen cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

İki aydır aranıyordu! Bolu'da ağaca asılı halde bulundu

Cesedin üzerinde, yaklaşık 2 aydır kayıp olan ve ailesinin her yerde aradığı Kenan Toprak'a ait kimlik bulundu. Toprak'ın cansız bedeni, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından ağacın dalları kesilerek indirildi.

İki aydır aranıyordu! Bolu'da ağaca asılı halde bulundu

Fabrika işçisi Kenan Toprak'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze aracıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü. Yapılan ilk incelemede Toprak'ın kendisini montuyla ağaca asarak intihar ettiği belirlendi.

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