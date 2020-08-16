ALES saat kaçta bitecek? 2020 ALES sınav süresi ne kadar? ALES oturumu kaç dakika?
ALES sınav süresi ne kadar? ALES saat kaçta bitecek? ALES sınavına uzun süredir hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav saati için bekleyişe başladı. ÖSYM 2020 sınav takvimine göre, 16 Ağustos'ta uygulanacak ALES'in oturum süresi merak ediliyor. Peki, ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 ALES sınav süresi ne kadar? ALES sınavı oturumu kaç dakika sürecek? İşte merak edilenler...
ALES saat kaçta bitecek? 2020 ALES sınavına saatler kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ALES sınavı 16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. ALES'e hazırlıklarını tamamlayan adaylar ve yakınları sınav ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. ALES sınavı ile ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Sınava girecekleri yer bilgisini öğrenen adaylar, sınav saatini kaçırmamak için ALES sınav saatini araştırıyor. Peki, ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 ALES sınav süresi ne kadar? ALES oturumu kaç dakika sürecek? İşte detaylar...
ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK? SINAV SÜRESİ...
ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda ALES sınav süresi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
ALES 16 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/1 sonuçları 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.
ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?
Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.
ALES NEDİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),
* Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
* Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ("Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca Mühendislik Tamamlamayerleştirme işlemleriiçin ALES-Sayısal puanının en az50 olması gerekmektedir.Adaylar,ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)
ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.Sınavda alınan puanlar,istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.
Bu kılavuz;sınava başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtlarıÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday içinSayısalve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:
|Puan Türü
|Sayısal Testi
|Sözel Testi
|ALES Sayısal Puanı
|0,75
|0,25
|ALES Sözel Puanı
|0,25
|0,75
|ALES Eşit Ağırlık Puanı
|0,50
|0,50
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.