ALES saat kaçta bitecek? 2020 ALES sınav süresi ne kadar? ALES oturumu kaç dakika?

ALES saat kaçta bitecek? 2020 ALES sınavına saatler kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ALES sınavı 16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. ALES'e hazırlıklarını tamamlayan adaylar ve yakınları sınav ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. ALES sınavı ile ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Sınava girecekleri yer bilgisini öğrenen adaylar, sınav saatini kaçırmamak için ALES sınav saatini araştırıyor. Peki, ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 ALES sınav süresi ne kadar? ALES oturumu kaç dakika sürecek? İşte detaylar...

ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK? SINAV SÜRESİ...

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda ALES sınav süresi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

ALES 16 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor.