Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan 1 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jkFHzNbqAc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2020