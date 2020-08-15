İzmir'de maskesiz gezenlerin bahanesi 'pes' dedirtti: Ruhum sıkılıyor...

İzmir'de de kasımdan sonra eve kapandığımız dönemden daha beter olacak. Bizim bünyemiz dünyadaki bütün ülkelerden güçlü. Ben virüsten korkmuyorum. Herkes bu mikroptan bir kez etkilenecek zaten. Bu maskeleri doktorlar ameliyatlarda sadece 10 dakika takıyor. Günde 10 kez değiştirmek lazım. Bu virüsün ne olduğu belli değil. Yaşlı nüfusu azaltmaya yönelik bir saldırı olduğunu da düşünüyorum" diye konuştu.