15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Annesinin sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Minik Alperen'in mezarı bir hayırsever tarafından yaptırıldı

'nin Pınarbaşı ilçesinde annesi Emel Öner'in birlikte yaşadığı sevgilisi Harun Sezer tarafından dövülerek öldürülen 3 yaşındaki 'nin mezarı, bir hayırsever tarafından yaptırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.08.2020
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Annesinin sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Minik Alperen'in mezarı bir hayırsever tarafından yaptırıldı

Pınarbaşı ilçesinde 15 Haziran'da meydana gelen olayda, Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü.

Annesinin sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Minik Alperen'in mezarı bir hayırsever tarafından yaptırıldı

'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. Harun Sezer, cinayetten 6 gün sonra durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı.

Annesinin sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Minik Alperen'in mezarı bir hayırsever tarafından yaptırıldı

Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alındı. Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi. Anne Öner'in itirafı sonrası 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer, 29 Haziran'da kullanılmayan binanın bahçesinde, su kuyusunda yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Annesinin sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Minik Alperen'in mezarı bir hayırsever tarafından yaptırıldı

Olayda hayatını kaybeden Alperen'in ilçe mezarlığında bulunan mezarı, dün bir hayırsever tarafından yaptırıldı. Mezar taşına Alperen'in Türk bayraklı tişörtünün olduğu fotoğrafının eklendiği görüldü.

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