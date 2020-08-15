15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Son dakika haberi... 'ın Çıldır ilçesinde yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi. 14 gün süreyle karantina uygulanacak köyün giriş-çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.08.2020
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Son dakika: Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Sazlısu köyünde Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede hasta ile temaslı kişiler belirlendi.

Bu sebeple köyün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanacak köyün giriş-çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri köyde filyasyon çalışması başlattı.

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