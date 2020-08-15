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İstanbul Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

'nda devrilen hafriyat tırının sürücüsü hayatını kaybetti. Tırın başka araçaların üzerine devrilmemiş olması olası bir faciayı önledi. Sıcak gelişmenin detaylarını olay yerinden A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

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Giriş Tarihi: 15.08.2020 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
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İstanbul Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Çekmeköy'de devrilen hafriyat tırının sürücüsü hayatını kaybetti.

'nda Ümraniye istikametinde seyreden 34 CPR 931 plakalı hafriyat tırı, Reşadiye Kavşağı mevkisinde sürücüsü Yasin Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki çelik bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

İstanbul Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti İSTANBUL'DA FACİADAN DÖNÜLDÜ! DEVRİLEN TIRIN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Bariyerlere çarptıktan sonra devrilen tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından sürücü Yasin Ç.'nin cenazesi otopsi için Kurumu morguna kaldırıldı.

nedeniyle otoyol, Şile yönünde trafiğe kapatıldı. Devrilen tırın vinçlerle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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