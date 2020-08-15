İstanbul Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Bariyerlere çarptıktan sonra devrilen tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından sürücü Yasin Ç.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.