4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti! 17 yaşındaki Duygu son yolculuğuna uğurlandı

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Cenaze defin işlemleri sonrası açıklamalarda bulunan baba Bülent Delen, "Ben adalete inanıyorum güveniyorum. Bu çocuk zaten bir yıl önce de başka birinin ölümüne sebep olmuştu. Daha önce de alkollü halde 33 yaşında bir kadının ölümüne sebep olmuştu ve bir gün sonra bırakılmıştı. Benim çocuklarım gitsin askerde şehit olsun, vatan için canlarını versin başım gözüm üstüne ama bir canın alınması bu kadar kolay olmamalı. Sizce olması lazım mı? Bu işin peşini bırakmayacağız. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Allah belalarını versin diyorum bela okumak da istemiyorum ama Allah kahretsin onları" dedi.