15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Listeye bir çizik daha! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada," kırsalında 13 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Sultan Oruç olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 15.08.2020 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
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Son dakika: Listeye bir çizik daha! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Ağustos tarihinde Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan Ardem Ararat/Berivan kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi. Teröristin katıldığı eylem olarak 10.09.2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP'li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Bitlis kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: BİTLİS KIRSALINDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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