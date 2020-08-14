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Son dakika: TEM'de feci kaza! Trafik Mahmut Bey yönünde durma noktasına geldi

... Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki iki kişiye arkadan gelen araç çarptı. Korkunç kazada biri kadın iki kişi yaşamını yitirdi.  nedeniyle trafik Mahmutbey yönünde durma noktasına geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Son dakika: TEM'de feci kaza! Trafik Mahmut Bey yönünde durma noktasına geldi

Kağıthane Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarpan motosiklet savruldu. Savrulan motosikletten düşen biri kadın iki kişiyi arkadan gelen bir araç ezdi.

Korkunç kazada motosikletteki bir kadın iki kişi feci şekilde yaşamını yitirdi.

nedeniyle trafik Mahmutbey yönünde durma noktasına geldi.

Ekiplerin çalışması sonrası trafik normale seyrine döndü.

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