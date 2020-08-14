Son dakika: TEM'de feci kaza! Trafik Mahmut Bey yönünde durma noktasına geldi
Son dakika haberleri... İstanbul TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki iki kişiye arkadan gelen araç çarptı. Korkunç kazada biri kadın iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle trafik Mahmutbey yönünde durma noktasına geldi.
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Kağıthane TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarpan motosiklet savruldu. Savrulan motosikletten düşen biri kadın iki kişiyi arkadan gelen bir araç ezdi.
Korkunç kazada motosikletteki bir kadın iki kişi feci şekilde yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle trafik Mahmutbey yönünde durma noktasına geldi.
Ekiplerin çalışması sonrası trafik normale seyrine döndü.