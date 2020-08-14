Son dakika: TEM'de feci kaza! Trafik Mahmut Bey yönünde durma noktasına geldi

Kağıthane TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarpan motosiklet savruldu. Savrulan motosikletten düşen biri kadın iki kişiyi arkadan gelen bir araç ezdi.

Korkunç kazada motosikletteki bir kadın iki kişi feci şekilde yaşamını yitirdi.