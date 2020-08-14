Son dakika: İki ilde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Malatya'da artan Covid-19 vakaları üzerine ek tedbirler alınmaya başlandı. Malatya Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha kurulu kararınca; 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir" denildi.

Kısıtlama kapsamı 17.00 ile 10.00 saatleri arası olarak duyuruldu. 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Şanlıurfa Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Kovid-19'un 65 yaş üstündeki kişileri daha fazla etkilediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 arası sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına, sokak düğünlerinin 2 saat ile sınırlı tutulmasına karar verildi."

Ayrıca işçi, öğrenci ve memur servis araçlarında kurallara uyulmaması halinde, birinci ihlalde uyarılmasına, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde ise servis aracının 5 gün süre ile bağlanmasına karar verildi.