14 Ağustos 2020, Cuma
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Sivas'ta 65 yaş üstündekilere getirilen "sokağa çıkma kısıtlaması" ertelendi

'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.08.2020
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Sivas'ta 65 yaş üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi

Valilikten yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar, içeriği ve kısıtlama saatleri güncellenerek tekrar paylaşılacaktır." denildi.

Sivas'ta, dün, risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların salgının etkilerinden korunmaları amacıyla saat 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmalarının yasaklandığı açıklanmıştı.

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