14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir Buca'da insanlık dışı olay! Zavallı genci tiner dökerek yaktılar

İzmir Buca'da insanlık dışı olay! Zavallı genci tiner dökerek yaktılar

İzmir Buca'da dün gece insanlık dışı bir olay yaşandı. Madde bağımlısı kişi, tartıştığı kişiler tarafından ateşe verildi. Tiner dökülerek yakılarak yakılan genç, hastaneye kaldırıldı. Zavallı gencin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.08.2020
ABONE OL
İzmir Buca'da insanlık dışı olay! Zavallı genci tiner dökerek yaktılar

Tartıştıkları kişiyi tinerle ateşe verdiler İzmir'in Buca ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Zafer K. (32), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tiner dökülerek yakıldı.

İzmir Buca'da insanlık dışı olay! Zavallı genci tiner dökerek yaktılar

Olayda ağır yaralanan Zafer K., hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Seyhan mahallesi 6415 sokakta meydana geldi.

İzmir Buca'da insanlık dışı olay! Zavallı genci tiner dökerek yaktılar

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Zafer K., iddiaya göre sokaktan geçen bir otomobilin içerisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerle sözlü tartışmaya girdi.

İzmir Buca'da insanlık dışı olay! Zavallı genci tiner dökerek yaktılar

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen kişi ya da kişiler Zafer K.'nın üzerine tiner dökerek ateşe verdi.

İzmir Buca'da insanlık dışı olay! Zavallı genci tiner dökerek yaktılar

Şüpheli ya da şüpheliler aynı otomobil ile hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredekiler Zafer K.'ya müdahalede bulundu.

İzmir Buca'da insanlık dışı olay! Zavallı genci tiner dökerek yaktılar

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Zafer K., ardından İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir Buca'da insanlık dışı olay! Zavallı genci tiner dökerek yaktılar

Yanık Ünitesi'nde tedaviye alınan Zafer K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA