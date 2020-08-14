Damlayan kan vahşeti ortaya çıkardı! Cezayirli iş insanı ölü bulundu

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, otomobilin emlak zengini Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'yi ait olduğunu belirledi. Otomobilde inceleme yapan polis, Mekki'nin cesedini de bagajda çarşafa sarılı halde buldu. Otomobil üzerinde parmak izi incelemesi yapan olay yerine inceleme ekipleri, Mekki'nin olduğu değerlendirilen deodorant, kolonyalı mendil, bir miktarı içilmiş su şişesine bazı eşyalara el koydu. Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle cesedin parçalanmaya yüz tuttuğunu belirleyen polis, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otomobili çekici yardımı ile Antalya Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürdü. Burada Mekki'nin cesedi üzerinde inceleme yapan polis, gögüs bölgesinde ve kollarında 20'nin üzerinde kesici alet izi olduğunu belirledi.