O magandanın ifadesi ortaya çıktı! Trafikte tartıştığı kadına saldırıp aracına zarar vermişti









MÜŞTEKİNİN KENDİSİNE HAKARET ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Eşinin olaydan bir gün önce sezaryen ile doğum yaptığını, olay günü saat 19.30 sıralarında eşi ve baldızı ile birlikten Okmeydanı'nda hastaneden çıktıklarını söyleyen Emre E., "Saat 20.00 sıralarında Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde şikayetçinin idaresindeki araç caddenin en sol şeridinden makas atarak benim bulunduğum en sağ şeride önüme geçti. Bende herhangi bir şey yapmayarak yoluma devam ettim ve bu şahsın önüne aracım ile geçtim. Daha sonra, aracıyla aracımın arka kısmına yanaşarak korna çalmaya başladı ve aynı esnada bize hitaben hakaret etti" iddiasında bulundu.

Bunun üzerine aracından indiğini söyleyen Emre E., "Aracımdan inerek neden küfür ettiğini sordum. Bunun üzerine aracından inerek bizi telefonuyla çekmeye başladı. Bende yanına giderek gitmesini istedim. Bu esnada eşim ve baldızım araçtan indi. Akabinde Sena Genç, eşim Gülizar'ın üzerine yürüdü. Bende araya girerek bu şahsı itekleyerek uzaklaştırdım" dedi.