Malatya'daki arazi yangına İHA müdahalesi

Malatya'da birçok alanda polisin gözü olan dron, orman ve arazi yangınların müdahalede kullanılıyor. Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi Araç Muayene İstasyonu arkasında yaşanan kuru ot yangınının kontrol edilmesinde Malatya Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği etkin rol aldı.