Cani baba çocukları uyurken evi ateşe verdi!

Bu içeri giriyor evi ateşe veriyor. Alıyor iki çocuğu da dışarı çıkıyor, 'ben evi yaktım, ben evi yaktım' diye bağırıyor. Çocuklarım evdeyken evi yakıyor. Sonra çocukların kolundan tutup dışarı çıkartıyor. Kur'an-ı Kerim de çalışma masasındaydı. Benle kızım sürekli Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Onları da yaktı. Evde bir şey bırakmadı ki. Devletten bana yardım etmesini bekliyorum. Devlet bana sahip çıksın. İllaki birinin ölmesi mi lazım. Bunu yapan yarın başka bir şeyde yapacak bize. Şu anda annem gülde kalıyorum. Evim barkımı yaktı, annem güle sığındım. Böyle 5 çocuğumla sokaklarda kaldım. Devlet bana yardım etsin. Ben evin yanmasına değil, Kur'an'ın yanmasına üzülüyorum. Evi 3 gün önce yaktı" dedi.