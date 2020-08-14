Kayıp Gülsüm ninenin davasında flaş gelişme! Damadı ve 2 kızına...

Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Çınar, 22 Haziran 2016'da birlikte yaşadığı kızı A.A.'nın evinden ayrılarak, bir süre önce vefat eden eşiyle birlikte yaşadıkları eve gitti. Saat 19.00 gibi gelmemesi üzerine çocukları ve torunları tarafından aranmaya başlayan Gülsüm Çınar için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Gülsüm Çınar'ı bulmak için, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, Antalya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İHH ve diğer ekipler ile iz takip köpeklerinin de aralarında bulunduğu 70 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterin de havadan destek verdiği aramalarda, ormanlık alanın içi, su yolları, dere yatakları, kuyular, tarla ve bahçeler arandı. Ekiplerin 5 gün boyunca gerçekleştirdiği aramalardan sonuç elde edilemedi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yapılan araştırma sonucunda, Gülsüm Çınar'ın kaçırıldığına dair delil bulunamaması üzerine kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

RESEN SORUŞTURMA

Gülsüm Çınar'dan haber alınamaması ve geçen sürede yakınlarının ihbar ve şikayetlerini değerlendiren Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Gülsüm Çınar'ın çocukları, torunları, akrabaları, Evrenseki Mahallesi'nde yaşayanlar, yakınlarının o dönem çalıştığı iş yerlerinde bulunan iş arkadaşları olmak üzere onlarca kişinin ifadesine başvuruldu. Gülsüm Çınar'ın bütün yakınlarının cep telefonlarını dinlemeye alan jandarma ekipleri, ayrıca geriye doğru HTS incelemesi yaptı.